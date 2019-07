Scaroni,Atalanta a S.Siro?ci penseremo..

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - "Terremo conto del pensiero dei nostri tifosi, che hanno già subito il fatto di non poter andare in Europa League. Lo stadio è del club ma anche dei tifosi". È l'opinione del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sull'ipotesi, caldeggiata anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, di concedere San Siro all'Atalanta per le gara di Champions League. "Non ho sentito il sindaco - aggiunge Scaroni, parlando nel giorno del raduno del Milan -, faremo delle riflessioni".