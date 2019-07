Boban, Donnarumma per ora resta al Milan

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - Zvonimir Boban non "può promettere di acquistare un top player" ma ammette la volontà del Milan di "aggiungere qualità" alla rosa ("Veretout e Bennacer sono bravi ma è campo di Maldini e Massara") per raggiungere "l'obiettivo Champions" e non nega la possibilità di vendere Donnarumma, nonostante lo consideri "il miglior portiere del mondo", qualora dovessero presentarsi offerte in linea con le richieste, ovvero 50 milioni: "Maldini - ricorda il Cfo del Milan parlando nel giorno del raduno - ha detto che siamo felici di avere probabilmente il miglior portiere al mondo. Per il momento resta, può cambiare ma non è detto che cambierà". Boban desidera "riportare il club dove gli compete", tirando una stilettata alla proprietà cinese ("una sfortunata vendita"), confidando nella nuova proprietà "molto ambiziosa": "Non ho problemi di fallire, ho problemi a non provare. Maldini mi ha chiamato, aveva bisogno di supporto e condivisione:ho parlato con la proprietà, e fin dall'inizio ho capito che sarei tornato".