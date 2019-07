Giro rosa: tappa e maglia a Van Vleuten

ROMA, 9 LUG - L'olandese Annemiek Van Vleuten (Mitchelton Scott) ha vinto per distacco la quinta tappa del Giro Rosa Iccrea di ciclismo, la Ponte in Valtellina-Laghi di Cancano (Sondrio), di 87,5 chilometri. Van Vleuten ha preceduto di 2'57'' un gruppetto comprendente la connazionale Lucinda Brand, giunta seconda, e l'ex maglia rosa, la polacca Kasia Niewiadoma, terza al traguardo. Prima delle italiane Soraya Paladin, che ha chiuso al quarto posto.In classifica generale, l'olandese precede di 2'16'' la polacca Niewiadoma, e di 3'05'' la sudafricana Moolman Pasio. Settimo posto per l'azzurra Longo Borghini, a 3'57''. Il tappone valtellinese avrebbe dovuto chiudersi sul Passo Gavia, ma a causa di una frana che incombe sul versante tra Bormio e Santa Caterina Valfurva, la seconda parte del percorso è stata sostituita con la salita verso i Laghi di Cancano. Domani è prevista una cronometro, da Chiuro a Teglio, che vede come favorita la Van Vleuten, due volte campionessa del mondo della specialità.