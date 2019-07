'Lavoriamo per un Milan competitivo'

CARNAGO (VARESE), 09 LUG - "Al Milan faremo tutti insieme le giuste valutazioni per costruire una squadra più competitiva possibile. Qui percepisco la storia del club, cosa significa vincere, le ambizioni. Sapevo già cosa aspettarmi in quanto ambizioni ed aspirazioni ma ora le tocco con mano". Lo dice Marco Giampaolo, ai microfoni di Milan Tv, nel giorno del raduno della squadra. "Credo - aggiunge Giampaolo, spiegando la propria filosofia - che bisogna essere sé stessi, mai recitare una parte che non ti appartiene, che non è figlia del tuo modo di essere, pensare, agire. Non parlo molto, ma cerco di creare un rapporto intellettuale con i miei giocatori. Sono innamorato dei miei giocatori, cerco sempre di recuperare chi deraglia. Sono i giocatori che fanno la differenza. Io amo i lavoratori e quelli silenziosi, a volte si comunica anche con gli atteggiamenti e non con le parole".