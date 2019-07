"Nostro ruolo fondamentale per il Paese"

ROMA, 09 LUG - "Numeri e trend testimoniano il fondamentale ruolo giocato dal calcio italiano nel sistema paese ma anche a livello internazionale, sotto il profilo economico fiscale e sociale. I dati sono emblematici, 28 milioni di tifosi, 4,6 milioni praticanti, 1,4 milioni di tesserati e 568 mila ufficiali giocate". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, alla presentazione della nona edizione del 'ReportCalcio'. "Sono dati chiari - ha aggiunto - che rendono il calcio per distacco il principale sistema sportivo italiano. All'interno del Coni incidiamo per il 24% di tesserati e per il 22% di società affiliate. Un trend incredibilmente in crescita". "Mi preme sottolineare - ha proseguito Gravina - il contributo del calcio italiano sotto il profilo della contribuzione fiscale: 1,2 miliardi di euro è il contributo complessivo che il calcio versa allo Stato italiano. Negli ultimi 11 anni il calcio italiano ha versato 11,4 miliardi di euro al Fisco e ha ricevuto 749 milioni di euro''