'Operazione giusta Atalanta a San Siro'

MILANO, 09 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vede con "molto favore" la possibilità che l'Atalanta possa disputare le partite di Champions League della prossima stagione allo stadio di San Siro, dato che la struttura di Bergamo è in ristrutturazione. "Io la vedo con molto favore, poi devono decidere le due squadre di Milano e mi sembra che stiano trovando un po' di consenso - ha detto a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale -. Mi sembra un'operazione giusta, anche simpatica, l'Atalanta è un bel team e il mio sostegno ce l'hanno. Se l'Atalanta gioca a San Siro prometto che la prima partita andrò a vederla". Per quanto riguarda invece la vicenda di San Siro e del progetto di Inter e Milan per un nuovo stadio "non ci sono novità - ha aggiunto rispondendo alle domande dei cronisti - Da quello che so ancora non è stato depositato il file del progetto quindi aspettiamo".