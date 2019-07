Report Figc:indebitamento sfiora 4,27mld

ROMA, 09 LUG - L'indebitamento del calcio italiano sfiora i 4,27 miliardi di euro. Lo rileva il 'ReportCalcio', lo studio della Figc relativo alla stagione 2017-2018. Dopo avere superato la soglia dei 4 miliardi di debiti nella stagione precedente, la situazione dal punto di vista finanziario rimane dunque allarmante con un +6,4% del debito rispetto alla stagione precedente. In serie A l'indebitamento sfiora i 3,9 miliardi (+7,1% rispetto al 2016-2017), una crescita comunque più contenuta rispetto alla stagione precedente (+18,2% rispetto al 2016-2016). Pur in un contesto di crescita dei fatturati dei club, dopo tre stagioni in cui si era registrato un miglioramento delle performance economiche nel 2017-2018 il risultato netto è tuttavia peggiorato in maniera significativa fino a toccare i 215 milioni di euro, segnando un -37,8%.