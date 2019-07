Studio Figc, crescono ricavi calcio

ROMA, 09 LUG - I ricavi del calcio italiano continuano a crescere: il valore della produzione dei tre campionati professionistici nel 2017-2018 ha infatti superato per la prima volta i 3,5 miliardi (+6% sull'anno prima). E' quanto emerge dalla nona edizione di 'ReportCalcio', lo studio della Figc realizzato con Arel e PwC. Per la serie A il valore della produzione è aumentato del 5,7% e per la prima volta è superiore ai 3 miliardi, ma il gap tra grandi e piccole squadre in serie A è ancora troppo marcato, con oltre la metà di questa cifra (54%) generato da soli 5 club: Juve, Inter, Roma, Milan e Napoli. Le ultime cinque società della massima serie per fatturato contribuiscono soltanto per il 7% del totale dei ricavi del campionato. Il divario si amplia ulteriormente guardando ai costi della produzione, con i primi 5 club che coprono il 56% del totale. La principale fonte di ricavi è sempre quella dei diritti tv, che nonostante una leggera flessione (-0,6%) continuano a pesare per circa un terzo del valore complessivo.