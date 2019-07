Leonardo, Psg valuta offerte per Neymar

ROMA, 9 LUG - Per Neymar e il Psg è arrivato il momento dei saluti, anche se non sarà una separazione facile. L'attaccante brasiliano non si è presentato al ritiro del club, che non l'ha affatto presa bene. E il direttore sportivo Leonardo fa sapere che il fuoriclasse "non è più indispensabile al Psg e può anche partire" naturalmente però alle condizioni della società. In un'intervista al quotidiano Le Parisien, Leonardo preannuncia sanzioni per il calciatore per l'assenza al raduno e invita il Barcellona "a manifestarsi e fare un'offerta" se è interessato a Neymar. La telenovela del vado-non vado fra Neymar e Psg dunque entra nel vivo dopo mesi di segnali a mezzo stampa. Leonardo precisa che Neymar "ha ancora 3 anni di contratto. Poiché non abbiamo ricevuto un'offerta, non possiamo discutere nulla". E aggiunge: "Neymar può lasciare il PSG, se c'è un'offerta che va bene a tutti. Ma fino a oggi, non sappiamo se qualcuno vuole comprarlo o a quale prezzo. Tutto questo non si fa in un giorno, questo è sicuro ...".