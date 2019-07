Championship, Wood si allena di notte

ROMA, 09 LUG - La sveglia all'una di notte ora americana per abituarsi al fuso orario in vista dell'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019 in programma la prossima settimana (18-21 luglio) a Portrush, in Irlanda del Nord. Tiger Woods dopo la vittoria al Masters e le delusioni PGA Championship e US Open, vuole tornare a vincere un torneo del Grande Slam. Di qui la decisione di cambiare orari e abitudini con allenamenti anche di notte. Il campione californiano si prepara a sfidare in Europa Francesco Molinari. L'azzurro, campione in carica, difenderà il titolo sul percorso del Royal Portrush GC. In un nuovo match tra fenomeni del green.