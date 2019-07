Italia-Francia, Ghirelli "sosteneteci"

NAPOLI, 9 LUG - "Italia-Francia è una sfida sempre affascinante che evoca ricordi bellissimi. Stasera in campo a Benevento c'è la nazionale universitaria che difende i colori azzurri. C'è bisogno anche del 12/o uomo in campo, dei nostri tifosi": è l'appello del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a poche ore dalla sfida tra la formazione di Arrigoni e quella transalpina (ore 21 a Benevento) valida per i quarti di finale delle Universiadi Napoli 2019 e che, caso vuole, cade nello stesso giorno della finale mondiale del 2006 che vide il trionfo dell'Italia di Lippi. "In campo ci sono ragazzi veri - aggiunge Ghirelli - che scendono in campo per difendere i colori azzurri coniugando calcio e futuro, perché oltre ad essere atleti sono studenti universitari che guardano anche al dopo. Stasera a Benevento ci vuole il pubblico delle grandi occasioni, i nostri tifosi pronti a sostenere e trascinare i ragazzi in campo".