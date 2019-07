Ancelotti: Sarri? Dispiacere per tifosi

NAPOLI, 8 LUG - "Sono contento che Sarri sia tornato in Italia: nessuno si aspettava che potesse andare alla Juve, ma è andato in una grande squadra e i bianconeri hanno preso un grande allenatore. Posso capire che i tifosi del Napoli siano dispiaciuti, ma questo è il professionismo, niente di più". Lo ha detto, dal ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commentando il passaggio del predecessore Maurizio Sarri sulla panchina della Juve. Ancelotti ha commentato anche il ritorno di Antonio Conte. "Lui e Sarri li vedo bene - ha detto - l'Inter, fermo restando che la Juve sarà la squadra da battere, ha l'idea di migliorarsi e questo rende più competitivo e incerto il campionato, è un vantaggio per tutti, ma anche un problema, perché l'Inter vuole investire ed essere molto competitiva".