Cagliari al raduno, in permesso Barella

CAGLIARI, 8 LUG - Non c'è Barella nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro precampionato ad Aritzo (Nuoro) - sino all'11 luglio, poi dal 13 al 27 a Pejo, in Trentino - in vista del campionato 2019/20, il campionato del centenario del Cagliari, ma anche quello del cinquantenario dello scudetto. Ma il calciomercato e il possibile passaggio all'Inter non c'entrano nulla: il gioiellino azzurro ha usufruito di qualche giorno di permesso in più, insieme al compagno di squadra Romagna per le ultime fatiche con l'Under 21. Assenti giustificati, stamattina ad Asseminello per il raduno, anche alcuni giocatori di ritorno dal prestito come Farias, Colombatto, Giannetti, Ceter. Maran ha portato con sé 27 rossoblù. Ufficializzati i convocati. Portieri: Aresti, Ciocci, Cragno, Rafael. Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogianns, Pajac, Pinna, Pisacane, Walukiewicz. Centrocampisti: Biancu, Birsa, Bradaric, Castro, Caligara, Cigarini, Deiola, Ionita, Oliva. Attaccanti: Cerri, Despodov, Han, Joao Pedro, Pavoletti, Ragatzu.