Roma, El Shaarawy ceduto allo Shanghai

ROMA, 8 LUG - E' arrivata l'ufficialità: Stephan El Shaarawy è un giocatore dello Shanghai Shenhua. E' stato lo stesso club cinese ad annunciare l'acquisto del giocatore giallorosso che sbarca in Asia con un contratto triennale. L'attaccante classe 1992 è già volato a Shanghai dove comincerà la sua nuova avventura dopo tre stagioni alla Roma e guadagnerà 16 milioni di euro all'anno (ai giallorossi per la cessione vanno 18 milioni). "L'arrivo di El Shaarawy rinforza l'attacco dello Shenua - fa sapere il club cinese - speriamo che si integri nel gruppo presto, per aiutare la squadra nella seconda parte di stagione a superare la concorrenza e vincere il maggior numero di partite". E anche la Roma in una nota ha salutato il Faraone annunciando di aver "sottoscritto con lo Shanghai Greenland Shenhua FC l'accordo per la cessione a titolo definitivo. El Shaarawy, arrivato in giallorosso nel gennaio 2016, ha totalizzato 139 presenze e 40 reti con la maglia della Roma. Il club augura a Stephan le migliori fortune per il futuro".