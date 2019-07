Giro Rosa: Kennedy,pensavo di aver vinto

ROMA, 7 LUG - "Pensavo di avercela fatta, di avere vinto, invece ho commesso un errore imperdonabile. Perdere così una tappa, dopo averla vinta, fa proprio male". L'australiano Lucy Kennedy non riesce a darsi pace per avere regalato su un piatto d'argento la 3/a tappa del Giro Rosa all'olandese Marianne Vos, già vittoriosa ieri a Viù. "Negli ultimi chilometri c'è stata una grande lotta e la squadra ha dovuto fare un gran lavoro per tenermi davanti - le parole della Vos -. L'attacco di Lucy è stato pericoloso, a 250 metri dal traguardo ho deciso di accelerare e mi sono avvicinata a lei. Il resto lo avete visto. Sono felice di festeggiare un'altra vittoria in una corsa alla quale tengo tantissimo. Sono contenta della mia condizione, è bello essere in maglia ciclamino.