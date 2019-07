Giro Rosa: la Vos concede il bis

ROMA, 7 LUG - Marianne Vos concede il bis, dopo il successo di ieri a Viù, regalandosi la vittoria anche nella 3/a tappa del Giro Rosa Iccrea, disputata interamente in provincia di Biella, da Sagliano Micca a Piedicavallo, su un percorso lungo 104,1 chilometri. La pluridecorata olandese, che gareggia con la maglia della CCC Liv, ha beffato la fuggitiva Lucy Kennedy, che già esultava per il successo e ha smesso sciaguratamente di pedalare, regalando la vittoria all'avversaria. La Kennedy (Mitchelton-Scott) è partita sulle ultime rampe della salita finale e a lungo ha assaporato il gusto inebriante della vittoria. Quando pensava di avercela fatta ha mollato ed è stata risucchiata dalla Vos che, al contrario, non ha mai smesso di credere in una clamorosa rimonta. Per l'olandese si tratta del 23/o successo nel Giro Rosa di ciclismo. La maglia di leader della classifica finale è rimasta sulle spalle della polacca Kasia Niewiadoma che adesso ha 20" di vantaggio sulla danese Cecilie Uttrup Ludwig e 25" sulla stessa Marianne Vos.