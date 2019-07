Inter: Conte, io non mi pongo limiti

MILANO, 7 LUG - "L'Inter è una squadra pronta per vincere? Sono una persona che non si pone limiti, dovessi pormeli creerei degli alibi in tutto l'ambiente". Sono queste le prime parole di Antonio Conte da allenatore dell'Inter, nella conferenza di presentazione. "Negli ultimi anni si è creato un gap importante con Juventus e Napoli, ma dobbiamo partire con ambizione e dare tutto, senza avere recriminazioni. È stato semplice scegliere l'Inter: è una delle società più importanti al mondo e condividiamo le stesse ambizioni".