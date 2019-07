Fiorentina: preso portiere Terracciano

FIRENZE, 7 LUG - La Fiorentina comunica di aver acquisito dall'Empoli, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Pietro Terracciano. E' quanto si legge sul sito della società viola. Terracciano, nato a San Felice a Cancello (Caserta), l'8 marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato, in prestito, con la maglia viola, collezionando 2 presenze. Comunicato anche lo staff tecnico per la stagione 2019/20. Questi i ruoli: allenatore Vincenzo Montella, allenatore in seconda Daniele Russo, collaboratori tecnici Nicola Caccia e Giuseppe Irrera, preparatore dei portieri Alejandro Rosalen, preparatore atletico Mario Innaurato, Cristian Savoia e Damir Blokar. I match analist sono Paolo Riela e Antonio Tramontano.