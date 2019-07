Moto2, A. Marquez vince gp Germania

ROMA, 7 LUG - Alex Marquez ha vinto il gran premio di Germania di Moto2 sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Kalex ha preceduto sul traguardo il sudafricano della Ktm Brad Binder e il tedesco della Kalex Marcel Schrotter. Al quarto posto l'italiano Fabio Di Giannantonio sulla Speed Up. Per Marquez è il quarto successo stagionale e vale anche la vetta della classifica mondiale con 136 punti scavalcando lo svizzero Thomas Luthi (128) oggi quinto, anche a causa di una penalità che si è stata inflitta per un contatto al 12mo giro con lo spagnolo Xavi Vierge, costato la caduta di quest'ultimo.