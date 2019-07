Moto3, Dalla porta vince gp Germania

ROMA, 7 LUG - Il pilota italiano Lorenzo Dalla Porta ha vinto il gran premio di Germania di Moto3 che si è disputato sul circuito del Sachsenring. In sella alla Honda della Leopard racing, il 22enne Dalla Porta ha preceduto sul traguardo gli spagnoli Marcos Ramirez e Aaron Canet. Con questa vittoria, la prima in stagione, Dalla Porta balza in testa alla classifica mondiale con 125 punti, scalzando Canet (123) che finora era in testa e oggi autore di una gara prodigiosa: partito dalla 22ma posizione è giunto a un passo dalla vittoria, conducendo la corsa più volte tra sorpassi e controsorpassi negli ultimi giri. Ma Dalla Porta ha tenuto duro ed ha ribattuto colpo su colpo, infilando la curva giusta per la vittoria al penultimo giro. Quarto posto per Romano Fenati, mentre Niccolò Antonelli, Tony Arbolino e Andrea Migno, dopo una gara condotta quasi sempre nelle prime posizioni si sono dovuti accontentare rispettivamente del 12mo, 15mo e 19mo posto.