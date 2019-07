A Montecarlo il Solar Energy Challenge

ROMA, 7 LUG - Spettacolo e tecnologia nella sesta edizione della Solar & Energy Boat Challenge 2019, 6ª edizione della rassegna organizzata a Montecarlo dallo Yacht Club de Monaco - in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e la Federazione Internazionale Motonautica (UIM) - per promuovere anche nel mondo della nautica l'energia pulita, sia essa solare o di altra generazione elettrica. A Montecarlo si sono sfidate 34 imbarcazioni nelle tre classi in cui è divisa la competizione: Energy Class, Solar Classes e Offshore Class. "La sesta edizione è stato un successo, centinaia di giovani di tutto il mondo -ha detto Raffaele Chiulli Presidente UIM - hanno partecipato con entusiasmo affermando il ruolo di leadership mondiale della ecosostenibilità della federazione mondiale". Cin l'obiettivo di promuovere e ottimizzare i sistemi di propulsione elettrica ai fini della navigazione da diporto, stando attenti ai problemi ambientali.