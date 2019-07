Golf, al 3M Open un terzetto al comando

ROMA, 07 LUG - Spettacolo e incertezza al 3M Open di golf dove l'americano Bryson DeChambeau, tra i big del torneo del PGA Tour, con 198 (-15) colpi è stato raggiunto in vetta alla classifica dai connazionali Collin Morikawa e Matthew Wolff. A Blaine, nel Minnesota, a un giro dal termine il pronostico è apertissimo. Chance per il titolo anche per il canadese Adam Hadwin e un altro player statunitense, Wyndham Clark, entrambi 4/i con 199 (-14). In lizza pure Troy Merritt, Charles Howell III e Hideki Matsuyama, tutti 6/i (200, -13) a soli due colpi dai leader. Buon recupero per Brooks Koepka. Il leader mondiale, grazie a un parziale di 67 (-4) su un totale di 206 (-7) è 47/o, senza alcuna speranza di gloria. La prova opaca mostrata nel secondo round della competizione ha impedito al ventinovenne di West Palm Beach d'inseguire il colpo grosso.