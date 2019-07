Ritiro con l'Atletico? Griezmann dice no

ROMA, 6 LUG - Antoine Griezmann, che è stato convocato per il raduno dell'Atletico Madrid previsto per domani sera, ha già informato il club che non si presenterà nel pre-ritiro. Lo scrive il Mundo Deportivo. Il giocatore francese, che il 14 maggio scorso comunicò al club di volersene andare, ha un contratto con i 'colchoneros' che scadrà nel 2023. Griezmann avrebbe già un accordo con il Barcellona per trasferirsi al Camp Nou; del resto, Bartomeu, il presidente del club blaugrana, proprio ieri, in occasione della presentazione di De Jong, rispondendo a una domanda sulla situazione di Griezmann, ha dichiarato di avere già incontrato i rappresentanti dell'Atletico Madrid, Oscar Grau e Miguel Angel Gil Marin. Griezmann aveva una clausola rescissoria di 200 milioni, poi scesa come previsto dal contratto a 120 e allora il Barcellona si è fatto avanti per pagarla. L'Atletico accusa i catalani di aver raggiunto un accordo "tra febbraio e marzo" con "un giocatore sotto contratto" e ha parlato di "atteggiamento eticamente scorretto".