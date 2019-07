Udinese: 22 convocati per il pre-ritiro

UDINE, 6 LUG - Sono 22 i giocatori convocati per il pre-ritiro della nuova stagione dell'Udinese che comincerà lunedì, nelle strutture del club, a Udine. I giocatori dovranno essere in città entro le 24 di domani. Questi i convocati: Manuel Gasparini, Samuele Perisan, Simone Scuffet, Sebastien De Maio, De Souza Santos Samir, Bram Nuytinck, Nicholas Opoku, Francisco Sierralta, Hidde Ter Avest, Emmanuel Badu, Andrija Balic, Antonin Barak, Mamadou Coulibaly, Seko Fofana, Svante Ingelsson, Mato Jajalo, Petar Micin, Kevin Lasagna, Ryder Matos, Stipe Perica, Ignacio Pussetto e Lukasz Teodorczyk. I calciatori si troveranno lunedì mattina nelle strutture dello stadio per i primi test fisici e le valutazioni a gruppi. Il primo allenamento si svolgerà, sempre lunedì, alle 18. I giocatori impegnati con le Nazionali si aggregheranno al gruppo per il ritiro di Sankt Veit che comincerà il 20 luglio.