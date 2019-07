Samp: tifosi in rivolta contro Ferrero

GENOVA, 6 LUG - Lunedì sera iniziativa da parte dei gruppi della gradinata Sud della Sampdoria nei confronti del presidente Massimo Ferrero. Una rottura ormai netta e che dura da diversi mesi. L'auspicio della tifoseria è quello che il patron ceda la società alla cordata guidata da Gianluca Vialli. L'appuntamento è fissato alle 21,30, nel quartiere di Carignano, dove abitualmente si trova il presidente Ferrero. La contestazione è stata programmata per lunedì sera, visto che al pomeriggio ci sarà la presentazione del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco e il giorno seguente si svolgerà il primo allenamento della nuova stagione, quindi si immagina che Ferrero possa essere nel capoluogo ligure. Una manifestazione che riguarda solo il patron e non coinvolge assolutamente la squadra, che sta per iniziare una nuova stagione agonistica.