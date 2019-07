Mondiali donne: Svezia-Inghilterra 2-1

ROMA, 6 LUG - La Svezia batte l'Inghilterra per 2-1 e si classifica al terzo posto dei Mondiali femminili di calcio. Sul terreno dello stadio di Nizza, in Francia, le scandinave sono passate in vantaggio con la Asllani dopo 11' e hanno raddoppiato al 22' con Jakobsson (su assist della Blackstenius). Inutile al 31' del primo tempo il gol della Kirby, servita dalla compagna Scott, per le inglesi guidate da Phil Neville. Svezia sul podio, Inghilterra al quarto posto. Domani a Lione è in programma la finale per il titolo, con inizio alle 17: in campo gli Stati Uniti e l'Olanda.