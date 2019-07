Giro Rosa: Vos, è stato sprint esplosivo

ROMA, 6 LUG - "Non ho potuto alzare le braccia al cielo, perché il finale è stato davvero esplosivo, difficile, con uno sprint da togliere il respiro. È stata una tappa corta e movimentata: abbiamo affrontato troppo presto il Colle del Lys, non potevano esserci particolari rovesci nella classifica generale. Il finale è stato velocissimo e molto incerto fino alla fine". Così Marianne Vis, che si è aggiudicata il Giro Rosa nel 2011, 2012 e 2014, ma anche plurivincitrice iridata, dopo avere conquistato il successo nella 2/a tappa del Giro femminile di ciclismo, a Viù (Torino). "Sono affezionata a questa corsa e sono davvero felice di avere vinto ancora una volta sulle strade italiane - aggiunge l'olandese -. Il mio obiettivo era di conquistare una tappa, è arrivata la prima dopo una buona cronosquadre ma, di certo, non finisce qui. Stasera brinderò con le mie compagne, poi riproveremo a vincere".