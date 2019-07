Tour: Teunissen vince ed è giallo

ROMA, 6 LUG - Mike Teunissen ha vinto la 1/a tappa del 106/o Tour de France di ciclismo, da Bruxelles a Bruxelles, lunga 194,5 chilometri. L'olandese, che si è imposto al fotofinish su Peter Sagan, è anche la prima maglia gialla della corsa a tappe francese. A 17 km dall'arrivo uno dei favoriti per il podio, il danese Jokob Fuglsang, è rimasto coinvolto in una brutta caduta, rimediando un taglio all'altezza dell'arcata sopraccigliare destra. Il corridore dell'Astana, col volto pieno di sangue, ha faticato a rientrare in gruppo. E' finito a terra anche Damiano Caruso, gregario di Vincenzo Nibali, senza apparenti conseguenze.