Atalanta, ritiro a Clusone

CLUSONE (BERGAMO), 6 LUG - Due settimane di preparazione precampionato tra campo e nuova struttura polifunzionale, nel paese di nascita del presidente, ma anche iniziative per i tifosi, concerti, minimarce (38a 'Berto il Castoro', spostata da Selvino) e percorsi guidati tra le bellezze storiche di un centro strategico della Valseriana. Clusone e l'Atalanta saranno insieme dal 12 al 25 luglio prossimi e insieme hanno presentato ufficialmente il ritiro. "Questa ormai è la seconda casa dell'Atalanta. L'unica cosa che mancherebbe è un albergo, ma è una struttura per cui devo fare gli applausi all'amministrazione comunale - afferma il presidente nerazzurro Antonio Percassi, insignito della cittadinanza onoraria dal suo Comune d'origine il 31 maggio scorso -. Per me Clusone è la città più bella del mondo: si allenerà qui anche la Primavera in estate. L'accordo è di due anni, ma fosse per me sarebbe minimo di dieci".