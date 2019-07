Golg, al 3M Open exploit di DeChambeau

ROMA, 06 LUG - Prova di forza e carattere per Bryson DeChambeau che, grazie a un parziale di 62 (-9) su un totale di 128 (-14), è passato a condurre le danze nel 3M Open, torneo del PGA Tour di golf. A Blaine, nel Minnesota, il venticinquenne californiano a metà gara vanta due colpi di vantaggio sul canadese Adam Hadwin, secondo con 130 (-12). Terzo posto per gli americani Scott Piercy (leader dopo il primo giro), Sam Saunders, Brian Harman e Sam Burns (132, -10). Mentre Tony Finau e Hideki Matsuyama, tra i big della rassegna, condividono l'undicesima posizione (134, -8). Brooks Koepka, leader mondiale e favorito della vigilia, s'è salvato sulla linea del taglio. Il campionissimo Usa è 70/o (139, -3). Stesso score per l'australiano Jason Day. Ancora una delusione per Phil Mickelson (147, +5), eliminato. Fuori dai giochi anche Nate Lashley, reduce dal successo nel Rocket Mortgage Classic.