Wimbledon: Gauff super, 15/enne a ottavi

ROMA, 5 LUG - A 15 anni Cori Gauff stupisce ancora a Wimbledon. La giovanissima tennista americana conquista la scena sui campi in erba londinesi, centrando gli ottavi di finale dell'ambito torneo dello Slam dopo aver eliminato Polona Hercog con il punteggio di 3-6, 7-6 (7), 7-5. La statunitense, classe 2004, aveva già superato al primo turno Venus Williams e al secondo Rybarikova: ora agli ottavi affronterà Simona Halep, ex numero uno e testa di serie numero sette del torneo. Un'altra prova di forza per Gauff che è riuscita a recuperare la partita annullando anche due match point alla rivale. Arrivata a giocare Wimbledon da numero 313 del circuito WTA, Gauff scalerà di molto la classifica.