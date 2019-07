Coppa Africa, a sorpresa Benin ai quarti

ROMA, 5 LUG - Prima storica qualificazione ai quarti della Coppa d'Africa per il Benin. Agli ottavi a sorpresa la nazionale di Dussuyer ha eliminato ai rigori il Marocco 5-2: decisivi gli errori di Boufal e En-Nesyri. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1, con le reti di Adilehou, che all'8 della ripresa aveva portato in vantaggio il Benin, e di En-Nesyri (31' st). Il Benin giocherà così per la prima volta i quarti della Coppa d'Africa.