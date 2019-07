Zola: "Sarri top, Hazard straordinario"

ROMA, 5 LUG - "Adesso aspetto la prossima opportunità: quando arriva sarò molto più pronto e preparato di prima". Così Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, a Sky Sport. L'ex fantasista sardo, conclusa l'esperienza al fianco del neoallenatore della Juve, parla della scorsa stagione, ammettendo che "i risultati, contando anche sulle difficoltà iniziali, sono stati enormi". "Faccio un grosso in bocca al lupo a Frank Lampard - le parole di Zola, rivolte al nuovo allenatore del Chelsea - perché avrà un compito non facile. Al Chelsea ci sono grandi aspettative e ambizioni. Per quanto riguarda Sarri, dico che ha una lettura non semplice, ma stiamo parlando di uno dei migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene". Infine, Zola ha rivelato che "Hazard è stato straordinario, Sarri con lui era molto esigente - come lo è con tutti - c'è stato anche qualche momento di tensione ma, se nel 40% dei gol del Chelsea, c'è l'impronta del belga, questo certifica il suo valore in campo".