Wimbledon: Fabbiano fuori al terzo turno

ROMA, 5 LUG - Si ferma al terzo turno la corsa di Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista azzurro, numero 89 del ranking mondiale, è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-4, in due ore e 19 minuti di gioco, dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 Atp. Per il secondo anno consecutivo Fabbiano esce al terzo turno nel torneo londinese dello slam, in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Domani tornano in campo - sempre per il terzo turno - Fabio Fognini e Matteo Berrettini.