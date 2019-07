Giro Rosa: cronosquadre alla Canyon Sram

ROMA, 5 LUG - Il team iridato della Canyon Sram non delude le attese e stravince la prima tappa del Giro Rosa Iccrea di ciclismo, aggiudicandosi la cronosquadre disputata fra Cassano Spinola e Castellania (il paese natale del leggendario Fausto Coppi, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita), lunga 18 chilometri. La formazione tedesca, nel percorso disegnato in provincia di Alessandria, ha fatto registrare il tempo di 31'417, precedendo il Team Bigla, che si è piazzato secondo a 24". Sul terzo gradino del podio la CCC Liv, a 45", quarta la Mitchelton-Scott, a 53". La polacca Kasia Niewiadoma, prima atleta della Canyon Sram a tagliare il traguardo, è la prima maglia rosa del Giro Rosa Iccrea che proseguirà domani con la disputa della 2/a tappa. Anche la 2/a frazione sarà interamente piemontese. Le atlete partiranno e arriveranno a Viù, una cittadina situata a circa 40 chilometri da Torino, la massima altezza della corsa verrà raggiunta in località Colle del Lys, a 1.414 metri d'altezza.