Via Buffon, il PSG vira su Keylor Navas

ROMA, 5 LUG - Via Gigi Buffon, tornato alla Juventus, il Paris Saint-Germain punta su Keylor Navas per difendere una delle porte del Parco dei Principi a Parigi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, l'estremo difensore costaricano è sul punto di lasciare il Real Madrid per trasferirsi in Francia. Per il giornale l'operazione porterebbe nelle casse del club spagnolo una ventina di milioni. Da una stagione a questa parte, Navas, nel Real Madrid, è chiuso dal collega belga Thibaut Courtois.