As: la Roma su Mariano Diaz del Real

ROMA, 5 LUG - La Roma è interessata a Mariano Diaz, l'attaccante classe 1993 del Real Madrid, reduce da una stagione opaca (appena 13 partite) dopo l'annata record in Ligue 1 in prestito con la maglia del Lione (42 presenze e 21 reti). Lo scrive As, aggiungendo che il club giallorosso avrebbe chiesto il prestito, mentre i blancos vorrebbero 'monetizzare' subito, anche per ripianare il parte i grossi esborsi necessari per portare al Bernabeu Hazard, Jovic e Rodrygo e magari centrare l'ultimo grande colpo del mercato (Pogba). La Roma è comunque solo l'ultima in ordine di tempo ad aver richiesto l'attaccante che è finito nel mirino anche del Milan e del Tottenham. Una curiosità: Mariano ha segnato il primo gol con la 'camiseta blanca' proprio contro la Roma, durante la fase a gironi di Champions League, lo scorso settembre nel Bernabeu. Aa scrive che il giocatore non sarebbe contento di lasciare Madrid: vorrebbe restare per cercare di convincere Zidane.