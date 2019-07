Motogp, Quartaro domina prime libere

ROMA, 5 LUG - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo delle prime prove libere di Motogp al Sachsenring, in vista del Gp di Germania in programma domenica. Il francese della Petronas ha fermato il cronometro su 1'21''390, 74 centesimi di secondo piu' veloce del tempo di Marc Marquez, pilota della Honda e leader del Mondiale, oltre che grande favorito della gara di domenica. Terzo tempo per Valentino Rossi su Yamaha (+574 centesimi), quinto per il compagno di scuderia Maverick Vinales (+0.861), sesto per la Ducati di Andrea Dovizioso (+0.892).