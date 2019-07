Golf, buon avvio di Piercy al 3M Open

ROMA, 05 LUG - Inizio da applausi per Scott Piercy nel 3M Open, torneo del PGA Tour di golf che si disputa a Blayne nel Minnesota. L'americano ha chiuso il primo round della rassegna in 62 (-9) colpi - guadagnando il comando provvisorio della classifica -, due di vantaggio sul canadese Adam Hadwin e sul giapponese Hideki Matsuyama, entrambi secondi con 64 (-7). Buon inizio pure per Tony Finau e Bryson DeChambeau, entrambi 9/i (66, -5). I due americani precedono in classifica Brooks Koepka, 18/o con 67 (-4). Cinque birdie e un bogey per il numero uno mondiale, che è sceso sul green con le scarpe indossate nella Ryder Cup 2016 quando, ad Hazeltine, gli Usa sconfissero l'Europa per 17-11. Campione anche di beneficenza, il 29enne di West Palm Beach le ha consegnate poi al direttore del torneo per metterle all'asta, con l'incasso da devolvere ai meno fortunati. Delude Phil Mickelson. Il mancino di San Diego, complice un parziale di 74 (+3), è 133/o.