Wimbledon: Berrettini al terzo turno

ROMA, 4 LUG - Non si ferma la corsa di Matteo Berrettini al torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro avanza al terzo turno dello slam londinese battendo il cipriota Marcos Baghdatis in tre set con il punteggio di 6-1 7-6 (7/4) 6-3. Al prossimo turno il romano, che in questa stagione sui prati ha vinto il titolo a Stoccarda ed è stato semifinalista ad Halle, attende il vincente del match tra il tedesco Dominik Koepfer e l'argentino Diego Schwartzman.