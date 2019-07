Arjen Robben si ritira

(ANSA-AP) - AMSTERDAM, 4 LUG - Arjen Robben ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. "E' senza dubbio la decisione più difficile che ho dovuto prendere in carriera, una decisione in cui 'cuore' e 'mente' si sono scontrati", ha fatto sapere l'ex Bayern Monaco salutato ufficialmente anche dalla federazione olandese con un tweet di tributo alla carriera che parla, tra l'altro, di una Eredivisie, 2 Premier, 1 FA Cup, 2 Coppa Lega Inglese, 1 Liga, 8 Bundesliga, 5 Coppa di Germania, 1 Champions, 1 Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Con la maglia della nazionale dell'Olanda Robben ha collezionato 96 presenze. "Ho giocato nei sei maggiori tornei e ho indossato la fascia da capitano negli ultimi anni. Momenti indimenticabili che amerò sempre". In carriera Robben ha vestito le maglie di Psv, Chlesea, Real Madrid e Bayern Monaco: con quest'ultimo ha totalizzato 309 partite mettendo, segnando 144 gol.