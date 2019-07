Velasco, vincendo si impara a vincere

ROMA, 4 LUG - "L'unico modo di sviluppare una mentalità vincente è quello di vincere. Non dico che dobbiamo cominciare a vincere perché già vinciamo, ma dobbiamo vincere sempre di più". È il biglietto da visita di Julio Velasco, al suo ritorno in Azzurro nel ruolo di direttore tecnico delle giovanili maschili di pallavolo. "Non siamo il calcio, sport che tutti praticano - ha chiarito Velasco alla conferenza stampa di presentazione alla sede della Fipav a Roma - Il nostro obiettivo è quello di far crescere il movimento, far giocare sempre più persone a pallavolo e riempire i palazzetti. Non è vero che i giovani non ci sono: ci sono e anche buoni, noi ci piangiamo troppo addosso ma non abbiamo niente di meno delle altre grandi nazionali mondiali".