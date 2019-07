Vinales, avanti con mentalità di Assen

ROMA, 4 LUG - "Credo che la Honda e Marquez saranno ancora la coppia da battere. Quanto a me, cercherò di essere forte in ogni sessione. La motivazione c'è, io sto bene e non ho nulla da perdere". Maverick Vinales, reduce dal successo di Assen, il primo del suo 2019, spera di cavalcare l'onda lunga dell'entusiasmo per spezzare la 'dittatura' del connazionale al Sachsenring. "Sarà molto importante lavorare sulla partenza e sulla gestione dei primi giri" ha detto il pilota Yamaha nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara. "Il successo in Olanda è stato molto importante - ha aggiunto - finalmente il lavoro svolto nel sabato ha trovato conferma in gara. Saranno tanti i piloti da battere, ma voglio entrare in pista con la stessa mentalità di Assen".