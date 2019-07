Gp Germania: Marquez,costanza fa vincere

ROMA, 4 LUG - Venti punti di media nelle prime otto gare della stagione. Si chiama "costanza di risultati" ed è l'arma che consente di vincere i mondiali, assicura Marc Marquez. "Mi sento bene qui perché la pista mi piace e sono in forma" ha detto il leader della classifica mondiale nella conferenza stampa di presentazione del gp di Germania, che Marquez vince senza interruzioni dal 2010. E nelle quattro occasioni in cui non è giunto davanti a tutti, si sono alternati quattro nomi diversi, a suo maggior vantaggio. "L'importante per vincere il mondiale è la costanza di risultati ed è in questa direzione che io e la Honda stiamo lavorando - ha spiegato il pilota - Abbiamo dei punti di forza, ma soprattutto abbiamo meno punti deboli rispetto al passato. Magari soffriamo durante le qualifiche, ma poi in gara i frutti di questa filosofia si vedono".