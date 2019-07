Lampard, al Chelsea si dà il massimo

LONDRA, 04 LUG - La sfida più difficile, ma irrinunciabile, convinto di poterla vincere anche con i giovani: realista, esplicito, già con le idee chiare, così si è presentato Frank Lampard nella sua prima conferenza stampa da nuovo manager del Chelsea, contratto firmato per tre anni. "Siamo una rosa molto ampia, è impossibile che tutti restino - le parole dell'ex centrocampista dell'Inghilterra -. Approfitterò delle prossime settimane per fare delle scelte. Obiettivi? La società non mi ha chiesto nulla, ma sta nelle cose che quando alleni una squadra come il Chelsea devi puntare al massimo". Dall'addio di Maurizio Sarri, mai nominato in conferenza stampa, alla firma di Lampard sono trascorse due settimane. "Sono un allenatore giovane, con un solo anno di esperienza. Non capita spesso avere certe possibilità. Ma non sono qui solo perché ho vinto tanti trofei con questa maglia. Voglio che si crei un ponte tra la prima squadra e le giovanile. Così che i giovani sappiano che con me possono avere una chance quando lo meritano".