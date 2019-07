Petrachi, "per la Roma anno zero"

ROMA, 4 LUG - "Per la Roma questo è l'anno zero, è una squadra che deve ripartire e lo deve fare con i valori e la consapevolezza di portare giocatori che portano prima di tutto qualità morali". Si presenta così il neo ds della Roma Gianluca Petrachi nella conferenza stampa a Trigoria. "Non mi interessa portare qui chi ha la pancia piena o chi viene per pensare al dio denaro: non fanno parte dei calciatori che mi sono scelto in carriera", ha aggiunto l'ex ds granata che si è detto "molto colpito" da Paulo Fonseca, il nuovo tecnico. "L'ho seguito negli ultimi anni perché c'era un giocatore dello Shakhtar che volevo portare a Torino. Vedendo lui, ho visto giocare lo Shakhtar, una squadra corta, aggressiva, recupero di palla immediato. Una mentalità che adoro e amo. Mi auguro che la gente dalle prime partite capirà ciò che sto dicendo. Ci vorrà tempo, non sarà facile, però sono molto ottimista".