Fiorentina: Pradè, parlerò con Chiesa

FIRENZE, 4 LUG - "Veretout ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività. Su Chiesa posso dire che parlerò con lui quando rientrerà dalle vacanze, gli spiegherò qual è il nostro progetto poi ci metteremo seduti in maniera molto leale. Non c'è stato ancora nessun tipo di contatto". Lo ha detto il nuovo ds della Fiorentina Daniele Pradè. "Con Veretout speriamo di trovare una soluzione. Per lui non vogliamo contropartite tecniche". Pradè ha parlato anche di Simeone: "E' un giocatore forte vogliamo rigenerarlo. Non fa parte della lista dei 60" calciatori in esubero". Sul mercato Pradè ha detto di avere "un tetto salariale più alto degli anni precedenti, ma in questo momento ci troviamo in una situazione di difficoltà: la società ha 75 contratti in essere, di cui circa 60 non sono funzionali al nostro progetto. Si parte da una situazione dove è necessario snellire. Ma non mi hanno richiesto plusvalenze". "Sarà un lavoro difficile, i primi acquisti li faremo dopo il 10 agosto".