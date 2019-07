Petrucci con la Ducati anche nel 2020

ROMA, 4 LUG - Il Ducati Team ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Danilo Petrucci per il Campionato mondiale MotoGP 2020. Il pilota ternano affiancherà quindi Andrea Dovizioso anche per la prossima stagione in sella alla Desmosedici GP ufficiale. "Sono molto felice di continuare insieme a Ducati per un'altra stagione - ha dichiarato Petrucci - Era il mio obiettivo fin dall'inizio di questa nuova avventura, dal momento che abbiamo trovato da subito un grande affiatamento con tutta la squadra. Arrivare al rinnovo prima della pausa estiva mi dà ancora più serenità e fiducia per il futuro. Ora voglio restare concentrato e continuare il mio percorso di crescita agonistica per fare sempre meglio in pista: sono terzo in classifica, e l'obiettivo è essere tra i primi tre anche a fine stagione".