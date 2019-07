Mattarella incontra la piccola Noemi

NAPOLI, 3 LUG - Commozione e tanti sorrisi nella saletta di rappresentanza dello stadio San Paolo, poco prima dell'avvio della cerimonia d'apertura delle Universiadi: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti incontrato la piccola Noemi, la bambina gravemente ferita il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. "Come va?", ha chiesto il capo dello Stato alla bambina, emozionata, dopo averla baciata e abbracciata. "Meglio, fortunatamente", hanno risposto in coro tutti i presenti.