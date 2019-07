Castellazzi fra neoallenatori portieri

FIRENZE, 3 LUG - Sono stati ufficializzati, dal settore tecnico della Figc, i nuovi 'allenatori dei portieri di prima squadra e settore giovanile'. Tra i promossi l'ex portiere di Sampdoria e Inter, Luca Castellazzi, ma anche Nicola Pavarini (ex Parma e Livorno) e Ferdinando Coppola, che in carriera ha vestito (tra le altre) le maglie di Atalanta, Ascoli e Siena. Da segnalare le prove finali fatte registrare da Antonio Clementelli, Massimo Di Pasquale, Lorenzo Fattori, Silvio Gonella, Matteo Gritti, Nicola Pavarini e Francesco Scandale, che si sono abilitati con il massimo punteggio possibile: 110 su 110. I neoabilitati, con questa nuova qualifica, potranno essere tesserati come allenatori dei portieri da qualsiasi squadra, comprese quelle che prendono parte ai campionati professionistici.